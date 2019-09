A Soliera sei nuove colonnine per le auto elettriche

A Soliera è ora attiva una rete di colonnine di ricarica veloce per le auto elettriche. Sono sei in tutto e insieme offrono una risposta concreta allo sviluppo di una mobilità, come quella elettrica, che presenta elevate prospettive di crescita e che, insieme ad altre forme di mobilità attiva e sostenibile (piste ciclabili, percorsi pedonali e trasporto pubblico), può contribuire in modo sostanziale alla riduzione dei fattori inquinanti dell’aria che respiriamo.

Le colonnine per la ricarica elettrica sono tre a Soliera, una ad Appalto, una a Limidi e una a Sozzigalli. A Soliera si trovano in via Mazzini, presso l’ampio parcheggio pubblico che serve il centro, in piazzale Loschi, presso il Bocciodromo, e in via Berlinguer, presso la casa della cultura Habitat. A Limidi la colonnina è posizionata in via Archimede, ad Appalto è lungo la statale Modena-Carpi, mentre a Sozzigalli si trova in via Magellano.

Da qualche tempo il Comune di Soliera è esso stesso fruitore di queste colonnine, essendosi dotato di un’auto elettrica – una Renault Zoe bianca – per ridurre i costi di spostamento, nell’ambito di un’azione complessiva a sostegno della mobilità sostenibile.