Riprendono i lavori del consiglio comunale di Formigine

E’ convocato per domani (giovedì 26 settembre, alle 20.30) il consiglio comunale di Formigine. Alla ripresa dopo la pausa estiva, il civico consesso discuterà una interrogazione, cinque delibere (tra cui l’approvazione del bilancio consolidato, del DUP 2020-2022, documento unico di programmazione, e il rinnovo della convenzione con il Comune di Marzabotto per la gestione associata dell’Ufficio di Segreteria Generale) e dieci tra mozioni e ordini del giorno redatti dai gruppi consiliari.

Fra gli atti all’attenzione dei consiglieri anche il recepimento per Formigine della delibera di consiglio della Regione Emilia Romagna in materia di disciplina del contributo di costruzione: si tratta di un adeguamento della modalità di calcolo dei cosiddetti oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e del costo di costruzione al fine di dare maggiore efficacia alla nuova disciplina urbanistica regionale che ha riservato agli interventi di riuso e rigenerazione urbana maggiori facilità e celerità procedurali, a fronte degli adeguamenti previsti di aggiornamento ventennale.

A tutto ciò si aggiungono, nell’ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ulteriori riduzioni del 20% decise dall’Amministrazione Comunale, a favore di interventi nel territorio urbanizzato per le nuove strutture per anziani, socio- assistenziali-sanitarie e per l’edilizia convenzionata oltre ad un contenimento differenziato del costo di costruzione per le funzioni commerciali, turistiche e direzionali. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.