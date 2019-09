Reggio Emilia, danneggia i cestini porta rifiuti e aggredisce dipendente Iren: denunciato

Questa notte intorno alle 2.00 la Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia ha ricevuto segnalazione di una persona percossa da un ubriaco che aveva anche danneggiato i cestini portarifiuti di via Emilia Santo Stefano, le fioriere di piazza Gioberti e alcune autovetture in sosta. Gli agenti rintracciavano il richiedente, un dipendente Iren il quale indicava loro un soggetto che si stava allontanando verso piazza Duca d’Aosta. Il dipendente Iren riferiva di avere notato il soggetto in stato di alterazione già in via Toschi e avendolo sorpreso a rovesciare tutti i cestini di piazza Prampolini e via Emilia Santo Stefano, decideva di rimproverarlo. Per tutta risposta, l’uomo gli si avvicinava strattonandolo e colpendolo al volto.

Il soggetto veniva identificato in V. M., nato a Piacenza, residente a Reggio Emilia, classe 1971 che presentava varie escoriazioni ed ecchimosi sugli arti inferiori e superiori. L’uomo veniva quindi trasportato al pronto soccorso e deferito per danneggiamento aggravato e sanzionato ex art 688 c.p.