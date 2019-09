Rapinata della borsetta contenente 10.000 euro. E’ successo ieri mattina a Reggio Emilia

Ieri poco prima di mezzogiorno, un 28enne napoletana dipendente di un punto vendita all’interno del centro commerciale di Piazzale Atleti Azzurri, addetta al versamento dell’incasso, una volta raggiunto l’interno della propria autovettura è stata avvicinata da un soggetto di sesso maschile – descritto alto, longilineo, vestito di scuro e travisato in volto – che, dopo aver frantumato il deflettore destro, ha prelevato la borsetta della donna contenente l’incasso per un totale di 10.000 euro. L’uomo sarebbe poi fuggito a piedi, scavalcando la recinzione di demarcazione con via Petrella, e quindi sarebbe salito a bordo di un’autovettura lancia Y “elefantino”. Inutili le ricerche del malfattore.

Subito dopo, verso le 13.30 circa, la Squadra Volante veniva contattata da un tassista in transito in via Petrella, che aveva rinvenuto numerose banconote.