Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con foschie anche dense lungo l’asta del fiume Po. Nel pomeriggio avremo temporanei annuvolamenti per nubi alte e sottili con rasserenamento generale in serata. Temperature: in lieve flessione nei valori minimi che saranno compresi tra i 16 gradi del settore costiero e i 14/14 gradi dell’entroterra. Venti: deboli variabili. Mare: poco mosso.

(Arpae)