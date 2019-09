In Tangenziale a Bologna per una notte chiusa l’uscita dello svincolo 6

Sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 settembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo 6 “Castelmaggiore”, per chi proviene da Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 5 “Quartiere Lame” o 7 “Bologna Centro”.