‘Chierici200’, il bilancio dei tre giorni del convegno

Reperti archeologici di Troia dovevano raggiungere Reggio Emilia ed essere custoditi nei Musei Civici. Questa era nell’Ottocento l’intenzione del celebre archeologo tedesco Heinrich Schliemann, lo scopritore dell’antica città dell’Asia Minore, amico e grande estimatore di don Gaetano Chierici, fondatore della paletnologia.

La donazione non andò a buon fine a causa della morte prematura e repentina dello stesso Chierici, ma la vicenda è emblematica della reputazione dello studioso reggiano e della considerazione che il museo di Reggio Emilia poteva vantare.

La vicenda emerge dalla corrispondenza fra Schliemann e Chierici, emersa ad Atene e di recente fra i temi del convegno “Attualità di don Gaetano Chierici: archeologo, museologo e maestro di impegno civile”, che in tre giornate a Reggio Emilia, città natale del Chierici, ha approfondito il vasto lascito di conoscenze e la figura personale del sacerdote, archeologo, studioso, docente e fondatore del nucleo originario dei Musei Civici.

IN CENTINAIA ALLA SCOPERTA DI UNO SCIENZIATO EUROPEO – Il convengo, realizzato nell’ambito del programma di celebrazioni Chierici200 per il bicentenario della nascita di Gaetano Chierici, ha visto più di 350 presenze; 105 relatori, con 80 relazioni, si sono alternati nei giorni del convegno, con tanti interventi e competenze diverse, per raccontare e dibattere su una figura poliedrica, versata con competenza e generosità nella ricerca scientifica e nella riflessione umanistica, nella cultura e nella politica del suo tempo, con uno spessore nazionale e un respiro europeo.

In più, una affollatissima e vivace sessione poster, in cui i 17 lavori presentati hanno costituito approfondimenti a singoli aspetti dell’opera di Chierici, in particolare la trascrizione di pagine dei suoi taccuini manoscritti inediti.

Di rilevo anche la partecipazione di relatori di università e musei di diversi Paesi, europei e americani.

Fra questi: Mark Pearce (University of Nottingham), Christine Lorre (Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye), Elisabetta Cova (Milwaukee Public Museum), Elisa Vecchi (University of Nottingham), Dominique Briquel, già membro dell’École française di Roma e docente di lingua latina all’École Normale Supérieure, direttore degli studi all’École pratique des hautes études, nel dipartimento di studi storici e scienze filologiche, e professore di lingua latina all’Università Paris-Sorbonne.

Gli atti del convegno saranno editi dal Museo della Civiltà di Roma in 3 volumi e costituiranno il n° 100 del Bullettino di Paletnologia italiana rivista ideata dal Chierici nel 1875 e edita inizialmente a Reggio Emilia.

Alle presenze presenze al Convengo si sono aggiunte le decine di partecipanti alla visita guidata nel Museo di Storia Patria curata da Roberto Macellari, ispettore archeologo dei Musei Civici, e alla escursione nei luoghi di Chierici – Bismantova e Canossa – organizzata con la collaborazione del Club alpino italiano (Cai) di Reggio Emilia e della Società Reggiana di Studi Storici e dell’Associazione culturale Matilde di Canossa.

UN GENIO CHE RIFIUTÒ LO STIPENDIO – E oltre agli aspetti rilevanti delle ricerche del Chierici, sono emersi aspetti interessanti della sua personalità che riescono a rivelare l’originalità e al tempo stesso il genio della sua intelligenza.

Chierici, ad esempio, volle rinunciare per tutta la vita allo stipendio da direttore del Museo, per mantenersi con il solo suo lavoro da insegnante nel Liceo Spallanzani di Reggio Emilia, compito che riteneva fine principale del suo agire ed essere, e cioè quello di contribuire a formare le coscienze della nuova Italia, nata dal Risorgimento.

LA ‘MEGLIO REGGIO’ DEI SUOI STUDENTI – Tutta la classe dirigente della Reggio di fine Ottocento è uscita dalle sue lezioni di filosofia, matematica e fisica: da Camillo Prampolini a Naborre Campanini divenuto poi storico e letterato, da Adelmo Sichel futuro sindaco socialista di Guastalla a Ugo Rabbeno, che sarà celebre economista, da Andrea Balletti storico illustre a Rocco Nobili poeta e paletnologo.

Notevoli – è emerso nelle giornate di studio – sono stati i rapporti di Chierici con Enrico Morselli, uno dei fondatori della scuola italiana di Psichiatria, che a quei tempi lavorava all’Ospedale San Lazzaro. Nello stesso anno in cui nasce il Bullettino di Paletnologia italiana, Morselli fondò la Rivista sperimentale di Freniatria Italiana, tuttora pubblicata.

Una eccezionale maratona, insomma, per restituire alla città e al mondo la figura di don Gaetano Chierici, fondamentale per la storia della scienza e del nostro Paese.

DI ciò un grazie è dovuto a coloro che hanno contribuito al grande lavoro corale, indispensabile per raccontare la vita e l’opera di questo illustre e generoso reggiano, definito “diverso da molti, avverso a nessuno”.

IL COMITATO – Le celebrazioni sono promosse da: Comitato per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di don Gaetano Chierici (Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi – Sezione di Reggio Emilia; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara; Polo Museale dell’Emilia-Romagna; Museo delle Civiltà, Roma; Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna; Club alpino italiano, Milano; Istituto italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze; Sapienza – Università di Roma; Musée d’archéologie nationale (Man)-Domaine national de Saint-Germain-en-Laye; Società reggiana di Studi storici; Famiglia Chierici), Comune di Reggio nell’Emilia – Musei Civici e Biblioteca Municipale Panizzi, con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, del Dipartimento di Scienze della Terra “Desio” dell’Università degli Studi di Milano e della rivista Archeologia Viva.