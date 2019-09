Carpi: contributi rimozione amianto anche per il 2019

Sulla Rete Civica Carpidiem sono pubblicate tutte le informazioni e la modulistica relativi al quinto bando che il Comune di Carpi ha promosso per concedere contributi diretti ad incentivare la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto in matrice compatta presenti in:

immobili ad uso produttivo, commerciale e agricolo, posseduti da persone fisiche o imprese a titolo di proprietà o altro diritto reale d’uso o di godimento;

fabbricati residenziali e loro pertinenze a favore di persone fisiche e condòmini.

Ricordiamo che gli interessati possono presentare le domande di contributo entro il 15 novembre prossimo (se i quantitativi sono modesti, fino ad 360 chili, ovvero 24 mq di pannelli o lastre ad esempio) ma entro il 31 ottobre invece se questi sono consistenti. In questo secondo caso le domande verranno soddisfatte in base ad una graduatoria che tiene conto di diversi fattori tra cui l’ubicazione dell’immobile e la data di presentazione. Dal 2019 il meccanismo di calcolo dell’incentivo si semplifica per entrambe le casistiche divenendo una tabella a scaglioni che, partendo dalla metratura presentata, permette di desumere l’importo finale erogato in base al moltiplicatore da applicare alla superficie in questione. I contributi saranno assegnati ai richiedenti fino ad esaurimento della somma totale stanziata dal Comune (salvo rifinanziamento in corso d’anno) e non potranno essere cumulabili con altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali per interventi edilizi sull’immobile, fatte salve, se applicabili, le detrazioni IRPEF.

Oltre a questa linea di incentivi il Comune ha confermato anche per il 2019 il rimborso, fino ad un massimo di 125 euro, delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza (il cosiddetto ‘Kit amianto’) utilizzati dai privati cittadini che effettuano autonomamente e direttamente la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti cemento-amianto, conferendo gratuitamente ad Aimag i materiali. Nel Bilancio comunale sono stati stanziati a questo fine 2.000 euro.

La modulistica può essere ritirata anche presso il Settore Ambiente, in via Peruzzi 2.

Telefoni 059 649061- 059 649140- 059 649138, e-mail segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it