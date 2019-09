Sabato ad Albinea cittadini in strade e parchi per “Puliamo il Mondo”

Sabato 28 settembre tornerà ad Albinea “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente e organizzata dal Comune, in cui tutti i cittadini e in particolare le famiglie e gli alunni delle scuole, sono invitati a partecipare alle operazioni di pulizia di alcuni angoli del territorio comunale in cui sono stati abbandonati rifiuti quali bottiglie, lattine e cartacce che nel tempo si accumulano e trasformano alcune aree verdi in piccole discariche.

Il programma della giornata prevede due punti di ritrovo fissati alle 14.30: il primo sarà in piazzale Lavezza, il secondo alla sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Per prima cosa si inizieranno a ripulire le aree attorno ai punti di ritrovo e poi ci sposterà ai parchi e alle vie del paese. L’iniziativa, che non si svolgerà in caso di pioggia, si concluderà alle 17 con una merenda offerta a tutti i partecipanti dal Conad di Albinea. I bambini presenti dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. Verrà fornito il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti. Si consiglia abbigliamento comodo.

“Puliamo il mondo” consiste in un gesto semplice da fare insieme per rinsaldare il rapporto tra ambiente e cittadini, comunità ed enti pubblici. Sin dalle prime edizioni la risposta dei cittadini è stata ottima; in tanti hanno partecipato con grande entusiasmo alla campagna per contribuire, con azioni di cittadinanza attiva, a fare qualcosa di concreto per l’ambiente.

La partecipazione e la sensibilizzazione sono due temi importanti dell’iniziativa ai quali si affianca il senso di responsabilità che unisce le persone che vi prendono parte e si rimboccano le maniche per l’ambiente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola al numero 0522.590247, oppure l’associazione Amici del Cea al 3420564688. Collaborano all’iniziativa l’Istituto comprensivo di Albinea, Legambiente, i volontari della Protezione Civile albinetana e gli Amici del Cea.