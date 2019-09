Puliamo il Mondo, domenica alle Salse di Nirano

Nell’ambito delle iniziative programmate dall’ Ente Parchi Emilia Centrale e dall’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese, gestite da Ecosapiens, domenica 29 settembre nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano si svolgerà una nuova edizione di ‘Puliamo il mondo’, in occasione della Giornata Nazionale dell’Impegno Ecologico.

Il ritrovo è previsto alle ore 15.30 presso il Parcheggio del Pioppo, per svolgere interventi di pulizia nei sentieri presso la Riserva. Ci sarà, a seguire, “Le avventure di Re Ciclaggio”, uno spettacolo di magia per spiegare ai piccoli spettatori la trasformazione dei rifiuti domestici e il loro viaggio attraverso il regno del riuso e del riciclo. Il pomeriggio si concluderà con una merenda per i più piccoli. La prenotazione è obbligatoria, entro venerdì 27 settembre, alle ore 17, scrivendo a: salse.nirano@fiorano.it