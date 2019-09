Piccinini (Confcooperative Modena): “Parmigiano, Lambrusco e pera più vicini all’Europa con la bretella”

Soddisfazione di Confcooperative Modena per l’avvio dei cantieri della bretella Campogalliano-Sassuolo, annunciato ieri al Cersaie dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “Non solo le piastrelle, ma anche la cooperazione trarrà vantaggi dal prolungamento dell’Autobrennero – dichiara il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Basti pensare a tre eccellenze agroalimentari cooperative come il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco e la pera, che dipendono sempre più dall’export.

Per non parlare delle ricadute sull’intera economia non solo locale di un’opera che prevede investimenti per 500 milioni di euro e centinaia di posti di lavoro. Insieme alla Cispadana, la bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo permetterà al nostro territorio – conclude il presidente di Confcooperative Modena – di diventare sempre più competitivo sui mercati internazionali”.