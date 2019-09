Mirandola: inseguiti dai carabinieri dopo aver rubato un registratore di cassa

Ieri pomeriggio, durante l’orario di chiusura, tre malfattori si sono introdotti all’interno di una farmacia veterinaria di Mirandola ed hanno rubato il registratore di cassa. Sono poi fuggiti a bordo dell’utilitaria. Immediatamente avvertiti attraverso l’allarme inoltrato da un commutatore telefonico, i carabinieri si sono messi sulle loro tracce riuscendoli ad intercettarli su via Valli. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per le strade di campagna per circa un quarto d’ora, dopodiché i tre hanno deciso di abbandonare l’auto e darsi alla macchia, abbandonando refurtiva e attrezzi da scasso che sono stati dunque recuperati. Le ricerche dei tre, che hanno coinvolto una decina di militari e lo spontaneo concorso di molti cittadini, non hanno purtroppo permesso di rintracciali. Anche in questa occasione si è rivelata fondamentale la tempestività della segnalazione.