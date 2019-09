Malore mentre è a funghi: morto ex Maresciallo dei Carabinieri in pensione

Ha accusato un dolore toracico e si è accasciato al suolo: a nulla è servito l’intervento dei soccorsi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.Ha perso la vita così il 57enne Oliviero Broccoli di Quattro Catella, ex Maresciallo dei Carabinieri in pensione. Era uscito questa mattina da casa con un amico per andare a raccogliere funghi, quando ha accusato un dolore toracico e si è accasciato al suolo. E’ successo intorno alle 11 nella zona del passo Pradarena in territorio di Ligonchio.

L’amico che ha lanciato l’allarme ha subito prestato i primi soccorsi, poi proseguiti, invano, dai sanitari inviati dal 118. L’uomo è stato quindi condotto alla camera mortuaria del Sant’Anna di Castelnovo Monti. Cordoglio tra gli appartenenti dell’Arma reggiana dove il 57enne era conosciuto avendo prestato servizio quale Maresciallo dei Carabinieri alle dipendenze della Compagnia di Guastalla. Broccoli aveva rivestito anche la carica di Presidente della Sezione Carabinieri in Congedo del comune di Quattro Castella.