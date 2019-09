In auto con un pugnale: denunciato a Carpi

Non è sfuggito alla perquisizione veicolare quel un coltello tattico militare che un ferrarese aveva nascosto nel cruscotto dell’auto. È accaduto l’altra sera quando, durante un normale controllo, i carabinieri di Carpi hanno sottoposto a verifiche più approfondite un 40enne di Bondeno. L’uomo, a bordo della sua auto, aveva nascosto quel pugnale con una lama lunga 15 cm. “Mi serve per sbucciare la frutta”, si è giustificato. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato alla procura modenese per porto abusivo di arma.