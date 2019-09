Cooperative e Finanza: Seminario Confcoop e Legacoop su Foncooper, Cooperfidi e CFI

L’accesso ad adeguate risorse finanziarie, così come ad appropriati meccanismi di garanzia, assume sempre più un ruolo centrale per lo sviluppo delle imprese.

Il seminario molto partecipato, promosso congiuntamente da Confcooperative Reggio Emilia e Legacoop Emilia Ovest, tenutosi presso Sala Magnani del CCFS, il 24 settembre, ha approfondito le opportunità, le risorse, le modalità operative di tre strumenti rivolti alle imprese cooperative che assicurano risorse per gli investimenti, ma anche garanzie per l’accesso al credito: Foncooper, CFI e Cooperfidi.

I lavori, sono stati aperti da Daniela Cervi, responsabile dell’Ufficio economico e finanziario di Legacoop Emilia Ovest, e coordinati da Vanni Ceccardi, direttore Servizi Confcooperative/Unioncoop Reggio Emilia.

A seguire, si sono tenuti gli interventi di Angela Soverini (responsabile Interventi per l’accesso al credito delle PMI della Regione Emilia-Romagna) e Silvia Marsili (Artigiancassa, responsabile Ingegneria finanziaria), incentrati su Foncooper; di Cooperfidi ha parlato Francesco Maccione (responsabile nazionale Area mercato e della sede regionale di Cooperfidi Italia), mentre su CFI (Cooperazione, Finanza, Impresa) è intervenuto Alessandro Viola.