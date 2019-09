Coltivava marijuana nel giardino di casa, denunciato a Brescello

Produceva marijuana coltivandola nel giardino di casa, probabilmente grazie all’uso di prodotti che ne acceleravano il processo di maturazione. Il “contadino” è però finito nei guai quando i Carabinieri di Brescello, nel corso di un servizio di controllo del territorio, notando le piante nel giardino di casa hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare culminata con la denuncia dell’uomo, il sequestro dello stupefacente e di materiale per il confezionamento, oltre che di una ventina di grammi di hascisc. Con l’accusa di produzione e detenzione di stupefacenti i militari della Stazione di Brescello hanno denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un operaio 35enne del paese.

Oltre alle piante i militari hanno proceduto al sequestro di un pezzo di hascisc del peso di 17 grammi, un ramo essiccato di marijuana rinvenuto in un comodino di casa, una ventina di semi di marijuana riposti in un cassetto del comò e 3 bustine in plastica solitamente utilizzate per il confezionamento delle dosi.