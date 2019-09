Tre spettacoli di Natalino Balasso al Teatro Herberia di Rubiera 27, 28 e 29 settembre

Nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2019, alle ore 21, il Teatro Herberia di Rubiera (RE) ospita TUTTOBALASSO, tre spettacoli di Natalino Balasso, in collaborazione con La Corte Ospitale e Teatria srl. Andranno in scena lo spettacolo Delusionist scritto e interpretato con Marta Dalla Via e i monologhi Velodimaya e Stand Up Balasso scritti e interpretati da Natalino Balasso. Il pubblico potrà scegliere se assistere ad una sola delle tre serate oppure fare un biglietto cumulativo comprensivo di due o tre spettacoli. Durante tutte e tre le serate verranno effettuate riprese video.

Natalino Balasso da diversi anni frequenta La Corte Ospitale quale luogo di residenza per allestire e rappresentare nuove produzioni teatrali come Aspettando Godot, Fog Theatre, Velodimaya e Delusionist, all’interno delle stagioni del Teatro Herberia. In questi anni si è consolidato il rapporto lavorativo e di amicizia con La Corte Ospitale e il Comune di Rubiera che hanno accettato con entusiasmo il progetto TUTTOBALASSO.

Calendario spettacoli

venerdì 27 DELUSIONIST di e con Natalino Balasso e Marta Dalla Via

sabato 28 VELODIMAYA di e con Natalino Balasso

domenica 29 STAND UP BALASSO di e con Natalino Balasso

I biglietti sono disponibili www.vivaticket.it

Dal 2 settembre 2019 si potranno prenotare presso gli uffici de La Corte Ospitale: telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17 al numero 0522 621133 e via email scrivendo a biglietteria@corteospitale.org