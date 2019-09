Marano Fest il 27 /28 settembre e il 4/5 ottobre a Castenaso

E’ arrivato ufficialmente l’autunno da pochi giorni, le vacanze estive sono un ricordo e ciascuno ha ripreso il solito tran tran. Ma non bisogna rattristarsi perché a sollevare gli animi ci pensiamo noi con la nostra attesissima Marano fest. La nuova edizione di una tra le più famose e longeve feste della birra inizierà di venerdì e di sabato, il 27 settembre e il 28 settembre, e si concluderà il 4 e il 5 ottobre con l’intermezzo di mercoledì 2 ottobre, sempre dalle ore 19,30 a mezzanotte.

Nello spazio antistante il Circolo La Stalla proporremo ai nostri graditi visitatori i migliori ingredienti di una festa che attira un pubblico trasversale che va da tranquille famigliole complete di nonni e nipotini, da gruppi di amici di ogni età che amano ritrovarsi qui per una serata insieme fino ai più agguerriti gruppi di biker che esibiscono motociclette potenti e dalle scintillanti cromature. La combinazione di ottima birra, accurata e originale offerta gastronomica, coinvolgente musica dal vivo e tanta allegria all’interno di una ambientazione piacevole e accogliente crea quella particolare alchimia che si perpetua da ben ventotto anni. La programmazione musicale prevede la band demenziale dei MAROONES, storica guest star della manifestazione, che si esibirà sia nella serata di apertura della festa che in quella conclusiva. Seguiranno il 28 settembre i BelliMaNonTroppo , gruppo musicale specializzato in Cover rock e disco break.

A seguire mercoledì 2 ottobre gli INTEMPERIA e venerdì 4 ottobre i RADIO 80: anche questi due gruppi si presentano come cover band.

Le musiche accompagneranno i manicaretti ispirati alla cucina teutonica preparati con la consueta cura dalle volontarie del circolo. Musica e cibo saranno accompagnati dalle ottime birre, alcune delle quali spillate dagli originali fusti in legno provenienti da Monaco. Il nostro ampio tendone è in grado di proteggere da eventuali assalti del maltempo e per far fronte al consueto grande afflusso abbiamo predisposto nelle vicinanze uno spazio per il parcheggio degli autoveicoli indicato su via della Pieve da appositi cartelli.