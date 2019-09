Le Fiamme Gialle reggiane festeggiano la ricorrenza di San Matteo

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha celebrato la ricorrenza di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono delle Fiamme Gialle, con una celebrazione eucaristica, presso la Cappella del Palazzo Vescovile di Reggio Emilia, presieduta da S.E. Mons. Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla. Alla funzione ha partecipato una rappresentanza dei Finanzieri in servizio e delle Fiamme Gialle in congedo della provincia di Reggio Emilia, unitamente ad alcuni familiari. Il Comandante Provinciale di Reggio Emilia, Colonnello Edoardo Moro, ha rivolto parole di vivo ringraziamento al Vescovo, Mons. Camisasca, per aver presieduto la solenne celebrazione votiva di San Matteo, alla presenza di tutte le locali Autorità civili e militari.

Durante l’omelia Mons. Camisasca ha rivolto un sentito pensiero agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza per la delicata missione affidata alle Fiamme Gialle, prioritariamente rivolta alla tutela della legalità economicofinanziaria del Paese, sottolineando le difficoltà quotidianamente affrontate con spirito di servizio, improntato alla trasparenza e al rispetto dei doveri eticomorali nei confronti dei cittadini-contribuenti. Con l’occasione, il Comandante Provinciale ha altresì espresso parole di apprezzamento per il servizio svolto dai Reparti del Corpo in territorio reggiano, ringraziando tutte le altre Istituzioni del territorio per il sostegno assicurato in ogni circostanza all’operato della Guardia di Finanza.