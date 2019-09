“Venerdì è stato firmato l’accordo sul progetto esecutivo per la Campogalliano-Sassuolo. Non escludo che possano essere necessari alcuni piccoli correttivi sul progetto definitivo, comunque ci sarà un tavolo per la definizione metro per metro del percorso. Nel frattempo le esigenze che sono emerse possono essere raccolte”. Lo ha annunciato, a margine del Cersaie la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli.