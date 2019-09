Fontane illuminate a Modena per i donatori di midollo osseo

Per tutta la settimana le fontane di piazza Roma saranno illuminate di luce rossa per ricordare ai modenesi l’importanza della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

Accade in occasione di “Match it now”, la settimana di sensibilizzazione (21-29 settembre) promossa da Admo insieme al Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) e alla Federazione Adoces a cui l’assessorato alle Politiche sociali ha aderito.

Obiettivo della campagna è trovare un donatore compatibile per tutti i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo. Molte amministrazioni comunali della Regione Emilia Romagna hanno deciso di supportare la Campagna illuminando per l’occasione alcuni importanti monumenti. Il Comune di Modena in collaborazione con Hera Servizi Energia illuminea la fontana del Graziosi in largo Garibaldi.

Admo s’impegna quotidianamente nelle scuole, nelle piazze e nelle università allo scopo di sconfiggere la leucemia e donare ad ogni paziente una concreta speranza di vita. Grazie al lavoro dei volontari, nel 2018 sono stati iscritti 8.711 nuovi potenziali donatori. In concomitanza con la campagna nazionale, Admo Emilia Romagna ha scelto di dedicare una giornata a tutti i donatori effettivi di midollo osseo dell’Emilia Romagna: il 28 settembre. A Modena sabato 28 Admo sarà presente con una postazione presso il parco Novisad in occasione della manifestazione “Color Vibe” dalle 15 alle 19. Per maggiori informazioni ed aggiornamenti: www.admoemiliaromagna.it e www.matchitnow.it