Due tentativi di furto in abitazione ieri a Reggio Emilia

Poco dopo le 15.30 personale della Squadra Volante è intervenuto in via Caliceti dove un cittadino lamentava un tentativo di effrazione in casa da parte di due presunti nomadi, un uomo di giovane età ed una donna più anziana indossante una maglia di colore rosa. Questi avrebbero cercato di accedere all’abitazione dell’uomo e, vistisi scoperti, per ritardare la segnalazione alle Forze dell’ordine, hanno provato a convincerlo di essere lì per una vendita porta a porta di profumi. Vane ricerche. La vittima veniva invitata a fare denuncia.

Alle ore 21.30 intervento in via Turri dove un cittadino di origine cinese riferiva che tra le ore 10.00 e le 21.20, nel tentativo di forzare la serratura della porta d’ingresso, ignoti la danneggiavano irreparabilmente impedendo l’accesso al proprietario. Si rendeva necessario l’intervento di personale dei Vigili del Fuoco per l’apertura della porta. Una volta all’interno gli operatori appuravano che, effettivamente, i malfattori non erano riusciti nell’intento.