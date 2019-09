Domani a Maranello si riunisce il Consiglio Comunale

Martedì 24 settembre alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Municipio in Piazza Libertà si riunisce il consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune di Maranello.

Ordine del giorno:

1) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal consigliere Sassi Guglielmo di Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, relativa alla messa in funzione ed utilizzo impianti di video- sorveglianza (fototrappole).

2) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa a San Venanzio, frazione trascurata e dimenticata.

3) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa ai pericoli per i pedoni nell’attraversare la Nuova Estense – civico 2248 – zona Via Nicchio.

4) Convenzione tra i Comuni di Maranello e Fiorano Modenese per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria. Provvedimenti.

5) Approvazione Bilancio consolidato per l’esercizio 2018.

6) Recepimento della delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 186 del 21/12/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione.

7) Approvazione 2^ variante al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari –

triennio 2019-2021.

8) Mozione presentata dal consigliere Sassi Guglielmo di Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello sulla dotazione del Corpo di Polizia Municipale di unità cinofila per la prevenzione e controllo dei fenomeni di spaccio di stupefacenti sul territorio comunale.

9) Ordine del giorno presentato dal consigliere Nostrini Davide del gruppo consiliare L’Italia del Futuro Zironi Sindaco in merito alla richiesta di dichiarazione di emergenza climatica da parte del Comune di Maranello.