Cersaie 2019: Opulence Valentino by Ceramiche Piemme

Al Cersaie di Bologna, da Lunedì 23 a Venerdì 27 Settembre 2019 (Fiera Bologna, Pad. 20 Stand C32-D31) la nuova collezione Opulence Valentino by Ceramiche Piemme ispirata alle texture di graniti pregiati che segna il clima di un’epoca in cui il rispetto della natura e delle sue risorse viene prima di ogni altra cosa.

Tra le novità anche lavabi, piani d’appoggio e piatto doccia “prêt-a-poser” del progetto Tailor Made: soluzioni su misura pensate per il mondo contract e perfette per la ristrutturazione di hotel e altri edifici pubblici nonché residenziali di alto livello semplificando la progettazione e la posa anche dei bagni più lussuosi.

Abbondanza, lusso, opulenza oggi possono tradursi in grès porcellanato se il design è Valentino by Ceramiche Piemme: i graniti a cui si ispira la collezione Opulence sono tra i più preziosi al mondo, quelli a grana grossa che inglobano megacristalli con spettacolari effetti di iridescenza e colore. Decisamente glamour anche i rivestimenti per le pareti: 6 le colorazioni effetto gloss e una opaca, tutte in tinta unica per creare abbinamenti con le pavimentazioni originali e di grande impatto. A completare la ricca gamma di questa collezione Valentino by Ceramiche Piemme le strutture tridimensionali da parete a effetto prismatico (Stud) e le decorazioni in terzo fuoco con inserimenti metallizzati e disegni geometrici (Rhapsody).

Tailor Made è una vera e propria collezione bagno prêt-à-poser firmata Valentino by Ceramiche Piemme. Un lavabo/scultura che può essere posizionato anche in centro stanza; lavabi sospesi in diverse misure, piani d’appoggio e piatto doccia: un bagno in grés effetto marmo che esalta le finiture delle collezioni Valentino e valorizza il lavoro del progettista. Un servizio disponibile anche per il privato o per l’architetto che voglia disegnare ambienti bagno creativi e facili da realizzare: un’originale collezione di sanitari – ulteriormente personalizzabile in termini di misure e forme – che si coordina con le collezioni Valentino per pavimenti e pareti.

Valentino by Ceramiche Piemme

Nel 1977 Ceramiche Piemme ottiene in licenza la griffe di Valentino, uno dei grandi portavoce mondiali dello stile italiano. Fondata nel 1962 a Maranello (MO) l’azienda era infatti cresciuta esponenzialmente non solo in Italia ma anche all’estero, esportando pavimenti e rivestimenti ceramici di qualità. Di qui l’idea di un accordo che da 40 anni porta l’eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo.