“Anche noi giovani”, a Castelnovo Sotto al via il progetto educativo per aiutare i ragazzi a studiare

Aiutare i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, facilitare il recupero delle competenze scolastiche e offrire un’esperienza di socializzazione fuori dalla scuola. Questi gli obiettivi del progetto “Anche noi giovani”, fortemente voluto dal Comune di Castelnovo Sotto e che rientra nell’ambito delle politiche giovanili.

La volontà dell’amministrazione è creare uno spazio pomeridiano all’interno del quale offrire ai ragazzi del territorio un servizio di aiuto con il supporto di educatori qualificati dell’associazione Pro.di.gio. e un luogo di aggregazione dove gli adolescenti possano trovarsi spontaneamente, costruire relazioni, trascorrere il tempo in maniera stimolante partecipando a laboratori e progetti.

La prima parte del nuovo progetto giovani comunale (dalle 14.30 alle 16.30) sarà riservata ai ragazzi/e che frequentano la scuola secondaria di primo grado e per partecipare è necessaria l’iscrizione entro sabato 5 ottobre, fino a un massimo di 20 persone. Una volta compilato il modulo (scaricabile dal sito del Comune), esso dovrà essere consegnato all’Ufficio scuola nei seguenti giorni: lunedì dalle 8.30 alle 13; martedì dalle 15 alle 17 o sabato dalle 8.30 alle 12. All’atto di iscrizione deve essere consegnata la ricevuta di avvenuto pagamento. La partecipazione al progetto infatti comporta il pagamento di un rimborso pari a 50 euro, da ottobre a gennaio, e di altri 50 euro da febbraio a maggio (da pagare entro il 25 gennaio 2020).

Il rimborso deve essere versato sul conto corrente It47B0503466270000000014021 intestato all’Unione Terra di Mezzo, presso Bpm filiale di Castelnovo – Via Gramsci numero 50. Come causale andrà indicata: quota di partecipazione a “Anche noi giovani” periodo ottobre-gennaio per il minore (inserire nome e cognome).

La seconda parte del progetto, invece, dalle 16.30 alle 18.30, sarà aperta a tutti coloro vogliano trascorre il pomeriggio in compagnia e partecipare alle attività ludiche proposte dagli educatori. Il servizio sarà attivo per tre pomeriggi a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì).

Il Bocciodromo di via Petrarca, luogo in cui si svolgerà tutto il progetto, sarà attrezzato di biliardino e tavolo da ping pong.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0522.485736.

Martedì 24 settembre, alle ore 18, è stato organizzato un incontro formativo al Bocciodromo.