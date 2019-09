Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 settembre

Nel corso della mattinata cielo nuvoloso o coperto con piogge sparse che localmente potranno assumere carattere di rovescio. Dalle ore pomeridiane rapida attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni a partire dal settore occidentale dove assisteremo anche ad ampie schiarite. Deboli fenomeni residui in serata sul settore costiero. Temperature: temperature minime tra 15 e 17 gradi; massime in aumento con valori attorno a 21 gradi. Venti: deboli, dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da sud-ovest dalla serata. Rinforzi in serata e nottata da nord,nord-ovest sul settore costiero e sul mare. Mare: mare poco mosso sotto costa e mosso al largo in giornata . Moto ondoso in aumento dalle ore serali e notturne.

(Arpae)