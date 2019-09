Va al Sassuolo per 3 reti a 0 il derby emiliano contro la Spal, giocato nell’anticipo delle 12.30 allo stadio Mapei di Reggio Emilia e valido per la quarta giornata di serie A. Doppietta di Francesco Caputo e terzo gol di Alfred Duncan. La Spal segna con Murgia ma la rete viene annullata per fuorigioco di Petagna, autore dell’assist.