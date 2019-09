Progettiamo in 3d a Casa Corsini

Martedì 24 settembre 2019, dalle ore 17 alle 18, è in programma al Fablab Junior di Casa Corsini, in Via Statale 83 a Spezzano, il laboratorio di steam education ‘Progettiamo in 3d’ realizzato in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria scrivendo a info@casacorsini.mo.it, rivolto ai ragazzi da 9 a 13 anni.

E’ un laboratorio per imparare a progettare in 3D, utilizzando un software di modellazione geometrica per sperimentare proprio come giovani progettisti digitali. E’ utile per potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto per far emergere le meta-competenze e le soft-skills.