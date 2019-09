Motogp Aragon, pole di Marquez. Quarta e quinta fila per i piloti Ducati

Marc Marquez partirà domani dalla prima posizione nella griglia del Gp di Aragon, 14ma prova del motomondiale. Seconda posizione sulla linea di partenza per il francese Fabio Quartararo in sella alla Yamaha Petronas. Poi Maverick Vinales sulla Yamaha ufficiale. Per Valentino Rossi sesto tempo, dietro a Jack Miller e Aleix Espargarò.

Andrea Dovizioso partirà dalla quarta fila, mentre il suo compagno di squadra Danilo Petrucci, domani partirà dalla quinta fila insieme a Rins e Nakagami.

Questa mattina la FP3 si era disputata con asfalto bagnato, asciugatosi parzialmente verso la fine del turno, ma nessun pilota è riuscito a migliorare i propri tempi rispetto alla FP2 di ieri pomeriggio, che quindi ha deciso i dieci piloti che hanno potuto accedere direttamente alla Q2.