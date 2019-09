Causa investimento forti ritardi sulla linea ferroviaria Bologna Ancona

Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per l’investimento mortale di una donna da parte di un treno merci sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forlì) avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Potrebbe trattarsi di un suicicio.

L’investimento ha provocato la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria Bologna-Ancona, con cancellazioni e ritardi di treni regionali e a lunga percorrenza. Dopo le 930 la circolazione ferroviaria è andata in in graduale ripresa con un allungamento dei tempi di percorrenza di oltre tre ore per i treni in viaggio.