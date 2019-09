Lunedì 23 settembre chiusura di via Bonincontro in centro

Per consentire i lavori alla rete del gas, lunedì 23 settembre 2019, dalle ore 7 alle ore 20, viene chiusa al traffico Via Bonincontro, nel centro di Fiorano, con divieto di sosta e rimozione forzata su tutta la strada e ci sarà l’introduzione di un doppio senso di marcia per il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso, nel tratto dal Cinema Primavera all’incrocio con Via Vittorio Veneto.

Dal 24 al 27 settembre, ogni giorno dalle ore 7 alle ore 20, viene chiusa al traffico la corsia sud, quella riservata ai bus, di Via Vittorio Veneto, nel tratto da Via Guglielmo Marconi e Via Antonio Gramsci, mentre è percorribile quella nord, verso Sassuolo. Nelle prossimità del cantiere sarà vietata la sosta.