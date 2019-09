Il Comitato scrive alla Ministra Paola De Micheli: “La Bretella è un’opera vecchia, superata, dannosa per il territorio”

A seguito dell’entrata in carica del nuovo Governo e delle dichiarazioni rilasciate dalla nuova Ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, il Comitato di cittadini “No Bretella, Sì Mobilità Sostenibile” ha inviato una lettera aperta alla Ministra Paola De Micheli in cui chiede di sospendere l’approvazione del progetto esecutivo della Bretella Campogalliano-Sassuolo, invitandola ad un incontro pubblico.

Nel corso di una conferenza stampa, il Comitato ha poi reso noto il contenuto delle osservazioni presentate dal Comitato alla Regione in merito al nuovo Piano Integrato Regionale dei Trasporti (PRIT2025).