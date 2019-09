Domani a Reggio Emilia indetto uno sciopero del trasporto pubblico da O.R.S.A. Trasporti e USB Lavoro Privato

SETA S.p.A. informa che per domani, sabato 21 settembre, nel solo bacino provinciale di Reggio Emilia è stato indetto uno sciopero aziendale di 8 ore da parte dell’Organizzazione Sindacale OR.S.A. Trasporti. Inoltre, l’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha indetto per la stessa data uno sciopero aziendale di 4 ore. L’adesione allo sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con le modalità indicate di seguito.

Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 22,00.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione “Linee” del sito internet di Seta. Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.

In ottemperanza alla delibera n° 18/138 del 23/04/2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, è possibile consultare sul sito www.setaweb.it le motivazioni dei suddetti scioperi ed i dati di adesione dei precedenti scioperi indetti dalle medesime organizzazioni sindacali.