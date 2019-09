Altre chiusure notturne in A1 e D14

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio R14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

per chi proviene da Firenze, sarà chiuso lo svincolo che immette sul Raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Valsamoggia e rientrare dalla stessa, in direzione di Bologna/Ancona.

Sul Raccordo di Casalecchio R14:

per chi proviene da Ancona, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla Diramazione per Ravenna D14, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e lo svincolo di Fornace Zarattini, in direzione di Ravenna città.

Sarà inoltre chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 settembre .

In alternativa si consiglia di percorrere la SP8, Via Albergone, la SP253 Via Faentina;

-nelle due notti consecutive di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Fornace Zarattini e lo svincolo di Bagnacavallo, in direzione della A14 Bologna-Taranto, con orario 22:00-6:00.

Sarà inoltre chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata all’interno del suddetto tratto, nelle due notti consecutive di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP253 Via Faentina, SP8 e Via Albergone.