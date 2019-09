Scontro auto-furgone a Finale Emilia, due feriti seri

Due feriti in serie condizioni a seguito di uno scontro fra un’auto ed un furgone avvenuto questa mattina dopo le 8.00 su via per Mirandola incrocio via Vettore a Finale Emilia. Nello schianto, piuttosto violento, i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la strada. Per uno dei due conducenti è stato disposto il trasferimento a Baggiovara con l’ausilio dell’elisoccorso, l’altro è stato condotto in ospedale in ambulanza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, Vigili del fuoco e Polizia Municipale. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.