150mila euro per riasfaltare via Montanara

L’Amministrazione stanzia 150mila euro per rifare gli asfalti di via Montanara. La delibera, già pubblicata sull’albo pretorio, da mandato a SGP di esperire la gara di appalto che prevede la fresatura e l’asfaltatura del manto esistente oltre che l’apposizione della segnaletica stradale sui tratti interessati ai lavori, già individuati dai tecnici e dell’Amministrazione in quelli più critici su quali si ritiene necessario intervenire.

«Un numero elevato di passaggi di mezzi, non solo pesanti, incide sensibilmente sullo stato di conservazione delle pavimentazioni stradali e le avverse e particolari condizioni meteo verificatesi lo scorso inverno hanno pesantemente influito sulle condizioni dei manti stradali accelerandone l’ammaloramento», si legge sulla delibera che individua i tratti più ‘difficili’ tra Circonvallazione Sud a via Consolata, tra via Montegibbio e via Salvarola, nei pressi di via Dante e via Tassoni oltre che sul primo tratto di strada che si arrampica verso Montegibbio.

Requisito richiesto alla ditta che si aggiudicherà i lavori la possibilità di svolgerli in orario notturno.