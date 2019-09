Il Prefetto a colloquio con le associazioni modenesi degli agricoltori

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha ricevuto una delegazione delle associazioni degli agricoltori Confagricoltura, CIA, Confcooperative e Legacoop di Modena.

L’incontro si è svolto a margine di una manifestazione culminata con un presidio davanti alla sede della Prefettura.

La manifestazione, che ha interessato anche altre provincie dell’Emilia Romagna, è stata organizzata per sollecitare un sostegno alle aziende agricole che stanno subendo importanti danni alle produzioni, principalmente frutticole, a causa della presenza della cimice asiatica e di altri patogeni.

I rappresentanti degli imprenditori agricoli hanno sollecitato l’adozione di un piano nazionale straordinario che metta in campo di tutte le risorse necessarie per sostenere il comparto, sia attraverso l’erogazione di indennizzi economici, sia attraverso l’autorizzazione alla diffusione degli strumenti di lotta integrata che favoriscano il contrasto agli organismi fitofagi.

Il Prefetto ha preso atto di quanto rappresentato, assicurando il tempestivo interessamento presso i Ministeri competenti e la Regione Emilia Romagna.