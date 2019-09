Eletta la nuova segreteria della Filt Cgil ER

E’ stata eletta oggi 18 settembre 2019 dall’Assemblea generale della categoria dei trasporti della Cgil Emilia Romagna la nuova segreteria regionale, su proposta del segretario generale Filt ER Massimo Colognese, alla presenza di Massimo Bussandri (segreteria Cgil ER) e Stefano Malorgio (segretario generale Filt nazionale).

Su 67 votanti, i favorevoli sono stati 61 (pari al 91,04%), una scheda nulla, un voto contrario e 4 astenuti. I neoeletti sono Laura Bertolini e Floriano Zorzella.

Classe 1972, di Parma, laureata in Economia, Laura Bertolini arriva in Cgil nel 2000 con uno stage nel settore commercio. Si fa poi le ossa con diverse esperienze a Langhirano e Collecchio, sia come confederale che in Flai (agroindustria), per entrare nel 2005 nel sindacato dei tessili della Cgil (l’allora Filtea). Dal 2008 arriva come segretario generale al Nidil provinciale, dove conosce le diverse problematiche legate ai lavori cosiddetti “atipici” (parasubordinati, contratti a progetto, somministrati…) e dove resta fino al suo ingresso in Filt, che guida dall’ottobre 2018.

Floriano Zorzella, nato a Cremona nel 1966, di Piacenza, in possesso del diploma di scuola media superiore, a 18 anni è già delegato in un’azienda di calcestruzzi piacentina. Nel 2000, dopo una breve esperienza in Fiom, passa alla direzione della Fillea, poi alla ex Filcea (la categoria dei chimici), ex Filtea (il sindacato dei tessili), poi alla ex Filcem e all’attuale Filctem (la categoria dei lavoratori/trici del tessile-abbigliamento, energia e chimica farmaceutica). Dal 2015 è segretario generale della Filt Cgil Piacenza, riconfermato al congresso del 2018.

I nuovi segretari affiancheranno Massimo Colognese, segretario generale della Filt Cgil Emilia Romagna, eletto il 14 maggio 2019.