A Camposanto riparte la Fermata 23

Sabato 21 settembre l’Associazione Fermata 23 APS di Camposanto riaprirà i battenti con un pizza party di autofinanziamento e l’esibizione dei gruppi della sala prove. Il programma della serata prevede pizza cotta con forno a legna all you can eat, in collaborazione con la pizzeria L’Angolo Divino di Mirandola e live di quattro formazioni che frequentano la sala prove gestita dall’associazione: Before 84, Braveheart, Iride e Simonebob.

Il ricavato dell’iniziativa andrà a finanziare la ricca stagione di eventi e concerti che i volontari dell’associazione stanno preparando e che avrà inizio nel mese di ottobre. Info e prenotazioni: 349 4260362 / fermata23@gmail.com