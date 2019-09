15enne coinvolto in grave incidente stradale ieri pomeriggio a Modena

E’ ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara il ragazzino 15enne che ieri pomeriggio a San Damaso è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Intorno alle 17 il giovane, in sella alla sua bicicletta, giunto all’incrocio tra le vie Giacinti e Gladioli, per cause in corso di accertamento, è venuto a collisione con una Mini Cooper. Nell’impatto, piuttosto violento, il giovane è sbalzato dalla bici ad alcuni metri di distanza. Sul posto l’ambulanza inviata dal 118. Causa il grave trauma cranico riportato, il ragazzino si trova ricoverato in prognosi riservata. Illeso ma sotto choc il conducente della vettura. Per i rilievi la Municipale.