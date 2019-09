Summer School 2019: Concerto Lirico con Orchestra al Teatro Boiardo

Ultima settimana di concerti per la Summer School 2019. Martedì 17 settembre un grande concerto inaugurerà l’ultima settimana di concerti della Summer School 2019: nel Teatro Boiardo di Scandiano alle ore 21 concerto lirico degli allievi delle classi di Sonia Ganassi e Maurizio Leoni con allievi del Corso di Direzione d’Orchestra tenuto da Marco Boni e l’orchestra AFAM dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”. Musiche di Rossini, Lehar, Mozart, Verdi, Donizetti, Mascagni, Gounod. Come sempre, ingresso gratuito e limitato ai posti disponibili.

La Summer School 2019 si concluderà ufficialmente sabato 21 settembre con due concerti: alle ore 17 nell’Auditorium “G. Masini” dell’Istituto “A. Peri” a Reggio Emilia, concerto conclusivo della Master Class di Marimba e repertorio solistico con orchestra tenuta da Riccardo Balbinutti; alle 18 a Scandiano nel Salone d’Onore “Giuseppe Anceschi” della Rocca dei Boiardo chiuderà la rassegna Ellespani Duo composto da Letizia Spaggiari, flauto, e Leonardo Pini, chitarra. In entrambi i casi l’ingresso è gratuito.

Anche quest’anno la Summer School si sta rivelando un importante progetto formativo e praticamente unico nel suo genere che incrementa in modo significativo l’offerta del Peri-Merulo, completando un quadro di attività che abbraccia tutti i dodici mesi dell’anno. Uno sforzo reso possibile dalla scuola mettendo in campo risorse e competenze in uno sforzo corale, grazie anche al sostegno di amministrazioni locali e privati che si dimostrano capaci di una visione illuminata e progettuale della politica culturale, anche in tempi di grandi criticità come sono quelli odierni. A questo contribuiscono i numerosi sponsor del territorio che testimoniano un legame dell’Istituto radicato nella provincia di Reggio, dagli appennini alla pianura passando ovviamente per la città capoluogo: sono Coopservice, Industrial Packaging, Bper Banca, il Rotary Club di Reggio Emilia, il Castello di Sarzano e Reire le realtà imprenditoriali che credono nel valore della Summer School. A questi si aggiungono gli enti e le amministrazioni che da ormai 8 anni collaborano alla realizzazione di un grande appuntamento per le loro comunità: Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Comune di Scandiano, Comune di Casina, Comune di Ventasso e la Fondazione Manodori.