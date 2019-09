Serie di chiusure notturne sull’A1

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto R05 e sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto R05:

-per una notte, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 settembre;

-nelle due notti consecutive di giovedì 19 e martedì 20 settembre, con orario 21:00-5:00

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli – Piazzale Corvetto R05 e la Complanare di Poasco.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-da Bologna verso Milano: seguire le indicazioni per Venezia, lungo il Raccordo A1/A51 Tangenziale est di Milano R06 e uscire allo svincolo di Piazzale Corvetto;

-Complanare di Poasco/Via Emilia: uscire allo svincolo di Paullo e rientrare dal medesimo, in direzione di Bologna per poi uscire allo svincolo di San Donato Milanese e immettersi sulla Complanare di Poasco, verso Milano.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-per una notte, dalle 20:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 settembre sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi verso Bologna;

-per un’ora, dalle 21:00 alle 22:00 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Milano: Lodi, al km 22+000;

in uscita e in entrata, da e verso Bologna: Basso Lodigiano, al km 49+800;

-nelle due notti consecutive di martedì 17 e mercoledì 18 settembre, con orario 22:00-5:00 sarà chiusa l’uscita della stazione di Lodi, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Casalpusterlengo, al km 38+000;

-per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Parma, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Fidenza, al km 90+500;

-nelle due notti consecutive di giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa l’entrata della stazione di Fidenza in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni autostradali:

verso Milano: Fiorenzuola, al km 74+000;

ver o Bologna: Parma, al km 110+500;

-per una notte, dalle 20:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone est”, situata nel tratto compreso tra Lodi e Milano sud, verso Milano;

-per una notte, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Lodi in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni autostradali:

verso Milano: Melegnano, al km 7+700 oppure immettersi sulla Complanare di Poasco, in direzione di Milano;

verso Bologna: Casalpusterlengo, al km 38+000.