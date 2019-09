Quasi quattro ora di lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnere rogo in casolare abbandonato a Modena

Sono terminate solo verso le 21.30 le operazioni di spegnimento di un casolare in stato di abbandono di via Attiraglio a Modena, incendiatosi ieri pomeriggio verso le 17.45.

Nell’opera di estinzione sono state impegnate due squadre di Vigili del Fuoco con 4 mezzi.

Nessuna persona risulta ferita. Le cause sono in corso di accertamento: nessuna ipotesi esclusa.