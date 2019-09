Puliamo il Mondo 2019 in Emilia Romagna

Si parte con i più piccoli il 19 settembre, con 200 ragazzi delle classi prime e seconde delle Scuole secondarie Panzini IC4, che puliranno a Bologna il Parco dei Giardini e il Parco di Villa Torchi muniti di guanti, sacchi e scope.

“L’importante è FARE senza rimanere passivi di fronte all’attuale emergenza climatica ed ambientale che sta devastando i polmoni verdi del Pianeta e che sta vedendo anche i nostri territori interessarsi da sempre più frequenti eventi estremi” – commentano i promotori.

“Rispetto allora alle più attuali sfide globali, possiamo scendere in campo sui nostri territori e fare qualcosa di concreto e di estremamente utile ad acquisire consapevolezza sulle nostre responsabilità e necessità di cambiamenti personali per tutelare il Pianeta” .

Quest’anno, l’associazione lancia a gran voce la necessità di un’importante riduzione dell’impiego della plastica usa e getta da parte degli esercizi commerciali, feste e sagre e nei nostri consumi.

Per una Regione “plastic free”!

Una ventina di iniziative, tutte libere e gratuite, per contribuire attivamente alla cura delle nostre città. Per partecipare basta presentarsi all’orario ed al luogo indicato nella lista dettagliata che trovate sotto. Di seguito le iniziative in Emilia-Romagna:

Cesenatico (FC): venerdì 20 settembre dalle ore 9 alle ore 15 alla Sala Conferenze Dipartimento Medicina Veterinaria (via Magrini n.31), approfondimento “Stop al Mare di Plastica” con Unibo. Per info: legambiente.cesena@gmail.com

Cesena: sabato 21 settembre, ritrovo alle ore 16 nei parchi Oltresavio e Serravalle per consegna attrezzatura e partenza per la pulizia, insieme a Gelaterie “Leoni”. Per info: legambiente.cesena@gmail.com

Modena: nella mattina di sabato 21 settembre al “Parco Ferrari”, pulizia insieme al gruppo Decathlon. Domenica 29 settembre alle ore 10 pulizia al “Windsor Park” con OPW. Per info: info@legambientemodena.it

Parma: sabato 21 settembre ore 9:30, ritrovo all’incrocio tra Strada Traversante Pedrignano e Strada Corte di Pedrignano per la consegna dell’attrezzatura ed organizzazione dei gruppi di pulizia. Per info: info@legambienteparma.it

Carpi (MO): sabato 21 settembre ore 15 alla tensostruttura di Piazzale Re Astolfo per consegna dei kit per la pulizia lungo diversi percorsi. Per info: legambiente.carpi@libero.it

Comacchio (FE): sabato 21 Settembre, dalle ore 8:30 alle 12:30, ritrovo dei volontari presso lo stabilimento balneare “Le Piramidi” al Lido di Spina per raccogliere i rifiuti e la plastica spiaggiata dalle correnti marine e i tanti rifiuti che provengono dal corso del Fiume Po. Per info: marinorizzati@gmail.com, legambiente.comacchio@gmail.com

Ostellato (FE): sabato 21 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 i cittadini di Medelana e chiunque vorrà partecipare provvederanno alla pulizia del parco in prossimità della Casa del Popolo di Medeana col tentativo di ridare valore alle struttura. Per info: marinorizzati@gmail.com, legambiente.comacchio@gmail.com

Bologna: domenica 22 settembre sono 3 gli appuntamenti di pulizia organizzati nel capoluogo. Per info: info@legambientebologna.org

9,30-12: ritrovo in via Colombo nella ramificazione di destra prossima all’incrocio semaforico con via de’ Terraioli, all’altezza di uno stabile senza numero delle FS

9,30-12: ritrovo nell’area antistante la Polisportiva La Dozza, al n.2. di via Romita (via confinante con il Parco Nord con accesso da via Stalingrado in località Dozza)

10-12: ritrovo presso Casalarga, via del Carpentiere 14, per la pulizia del Parco Tanara – intervento organizzato dall’Associazione Il Parco Casalarga.

Forlì: domenica 22 settembre, ritrovo alle ore 15:45 presso l’area verde di Ronco Lido per consegna dell’attrezzatura e partenza della camminata ecologica. Per info legambiente.cesena@gmail.com

Piacenza: domenica 22 settembre dalle ore 11 alle ore 12:30 alla Riva del Po di Piacenza (via del Pontiere n. 11-13) zona antistante Soc. Canottieri Vittorino da Feltre, attività di pulizia dell’area all’interno dell’iniziativa “Un Po per tutti”. Per info: legambientepc@gmail.com

Ravenna: domenica 22 settembre alle ore 9:30 al Parco di via Ciro Menotti a Marina di Ravenna, pulizia degli stradelli retrodunali degli stabilimenti balneari insieme al Festival del Turismo Responsabile ITACà e Fridays for Future. Per info: info@legambiente.ravenna.it

Savarna (RA): domenica 22 settembre alle ore 10 ritrovo presso Piazza Italia consegna dell’attrezzatura e partenza della pulizia, con a seguire buffet offerto dal Bar Centrale. Iniziativa organizzata coi comitati cittadini di Savarna, Grattacoppa e Conventello. Per info: sagraco.comitato@gmail.com

Casalecchio di Reno (BO): sabato 28 settembre ore 9:15, ritrovo alla “Casa dell’Ambiente” nel Parco della Chiusa (ex Talon in via Panoramica n.24), pulizia della città. Segnalare partecipazione a semplice@comune.casalecchio.bo.it. Per info: claudio.corticelli@tin.it, posta.circolo.l.ssr@gmail.com

Campogalliano (MO): sabato 28 settembre, attività presso “Laghi Curiel”. A breve maggiori dettagli sull’iniziativa. Per info: info@legambientemodena.it

Ferrara: sabato 28 settembre, ritrovo ore 8:30 all’Urban Center (via Corso Isonzo n.137) all’interno del Festival “Ferrara Mia”, attività di pulizia di diverse zone della città. Per info: info@legambienteferrara.it

Camposanto (MO): domenica 29 settembre, ore 14:30 ritrovo presso il parcheggio del cimitero (via F. Baracca), pulizia del Parco del Partigiano (dietro al Comune) e parco davanti al Comune, dei Viali in direzione Cimitero, del Parco adiacente al Cimitero, del Parco Sonoro e del Parco Largo Sarzi insieme all’azienda “SmurfitKappa”. Per info: info@legambiente.emiliaromagna.it.

Formigine (MO): domenica 29 settembre, ritrovo alle ore 9 al Centro di Educazione Ambientale “Il Picchio” (via Sant’Antonio 4/A), per attività di “plogging” (camminata e raccolta rifiuti). Per info: legambiente@lifegate.it

Sassuolo (MO): domenica 29 settembre ore 9:30, ritrovo presso il parco Albero d’Oro di Sassuolo in via Refice n.19. Si svolgeranno attività di pulizia del parco e ripristino degli arredi danneggiati presenti. Info: c.legambiente.c.p.modenesi@gmail.com

Soliera (MO): sabato 5 ottobre ritrovo ore 15 in Piazza Lusvardi per consegna attrezzatura e partenza dei gruppi. A seguire, rinfresco per i partecipanti. Per info: legambiente.carpi@libero.it

Seguendo il sito www.legambiente.emiliaromagna.it è possibile rimanere aggiornati per seguire tutte le iniziative.