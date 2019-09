L’arrivo dei carabinieri mette in fuga i ladri: salta colpo al bancomat a Correggio

L’immediato intervento operato questa notte dai Carabinieri delle Stazioni di Correggio e Rubiera, reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’attivazione dell’allarme, ha costretto i malviventi a darsi alla fuga desistendo da ulteriori intenti criminali che li stava vedendo puntare dritto al bancomat del Monte dei Paschi di Siena, nella centralissima via Mazzini a Correggio.

Saranno le indagini ora avviate dai Carabinieri di Correggio e della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia a stabilire chi siano i malviventi che l’altra notte hanno puntato le “attenzioni” al bancomat del Monte Paschi di Siena di Correggio. La certezza oggettiva è che l’immediato intervento dei militari, reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini giunte in contemporanea all’allarme scattato, ha costretto i 4 malviventi a darsi alla fuga desistendo dagli ulteriori intenti criminali che li stava vedendo smontare il bancomat della banca. E’ andata male quindi la trasferta delittuosa dei malviventi che questa notte, poco prima delle 3.30 hanno raggiunto la filiale della banca in Corso Mazzini a Correggio. Secondo quanto accertato, i malviventi avevano già forzato la feritoia da dove fuoriescono i soldi quando hanno dovuto rinunciare al colpo. L’azione furtiva è stata infatti interrotta dall’arrivo dei Carabinieri di Correggio e Rubiera. Le ricerche, immediatamente scattate anche nella limitrofa provincia modenese, non hanno consentito, per ora, di intercettare i ladri dileguatisi a mani vuote.