In tasca le dosi, a casa la cocaina in pietra: 35enne arrestato a Reggio Emilia

Una partita di stupefacenti destinata alla piazza reggiana, costituita da circa mezzo etto di cocaina, è stata sequestrata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia che l’hanno trovata in disponibilità di un disoccupato 35enne di nazionalità rumena residente a Reggio Emilia, ora finito in manette. A lui, oltre alla droga, i militari hanno sequestrato sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, appunti contabili con indicati nomi associati a importi di danaro, oltre a 800 euro in contanti e lo smartphone ritenuto il tramite per i contati con i clienti.

La capillare attività di controllo del territorio esercitata nel capoluogo reggiano, ieri pomeriggio è culminata con l’arresto, nei pressi della stazione ferroviaria, del 35enne rumeno D.I.E. Poco dopo le 16.00 una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia ha proceduto lungo via Turri, a fermare l’autovettura Volkswagen Scirocco condotta dal 35enne rumeno. Durante il controllo dei documenti di guida e circolazione l’uomo ha manifestato segnali di preoccupazione che hanno insospettito gli operanti che hanno approfondito gli accertamenti attraverso un’ispezione personale, conclusa positivamente: nella tasca dei pantaloni è stato rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente 5 grammi di cocaina e ulteriori 4 dosi, egualmente termosaldate, per un peso di 3 grammi di cocaina. In sua disponibilità anche una settantina di euro in banconote di vario taglio ed un Iphone. Tra la cover ed il telefonino venivano rinvenuti appunti manoscritti con annotati nomi abbinati a cifre, ritenuti importi di denaro provento dell’illecita attività. Dalla strada i Carabinieri si spostavano presso l’abitazione del 35enne dove si dava corso a una perquisizione che portava al rinvenimento, all’interno di una cassetta metallica, di un involucro del peso di 40 grammi circa di “pietra di cocaina” in parte già confezionato in dosi pronte allo spaccio. Nella stessa cassetta anche una trentina di grammi di sostanza da taglio, una decina di dischetti in cellophane irregolari approntati per il confezionamento dello stupefacente, e denaro contante per complessivi 750,00 euro. L’uomo condotto in caserma veniva arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina comparirà davanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse a lui mosse.