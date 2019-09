Dalla street art alle celebrità modenesi, la rassegna autunnale di Free Walking Tour Modena

Come ogni anno, tornano puntuali gli appuntamenti con Free Walking Tour Modena. Quest’anno la rassegna si apre con due nuovi itinerari, che inaugurano una stagione ricca di cultura, storia, e arte urbana: Street Art Tour – interamente dedicato alla pittura muraria, graffiti, tag, tra arte legale e illegale – e Vips & Tips – itinerario dedicato ai luoghi e storie dei personaggi celebri modenesi (quelli che non ti aspetti!).

La rassegna apre ufficialmente il fine settimana del 21/22 settembre, e durerà fino agli inizi di dicembre. Ogni sabato ci sarà la possibilità di partecipare liberalmente al Free Walking Tour, introduzione dinamica alla città di Modena e visita dei luoghi più belli e interessanti in compagnia di una guida turistica abilitata. Ritrovo ogni sabato alle ore 15.30 in Piazza Grande (presso la Pietra Ringadora). Alla mattina invece, ore 11.00, appuntamento per gli stranieri in lingua inglese (prenotazione richiesta). La domenica invece si alterneranno gli itinerari tematici:

– Vips & Tips: luoghi e storie di personaggi modenesi più o meno famosi Domenica 22 settembre e 3 novembre, ore 15.30, ritrovo presso ingresso Casa Museo Enzo Ferrari (via Ferrari 86)

– Street Art Tour: arte urbana, arte di strada, graffiti, tags, opere murarie di denuncia politica e sociale, tra arte legale e illegale, animali e uomini tra vizi e virtú interpretati dalla creativitá degli artisti Domenica 29 settembre e 10 novembre, ore 15.30, ritrovo in Piazza Grande (pietra Ringadora)

– Percorsi d’Acqua: la Modena delle Acque, alla scoperta delle vie d’acqua e canali che attraversano la città Domenica 6 ottobre, ore 15.30, ritrovo presso la Chiesa di San Pietro

– Segreti e Gossip della Famiglia d’Este: il racconto della Modena rinascimentale attraverso le gesta e i luoghi della famiglia ducale Domenica 13 ottobre e 17 novembre, ore 15.30, ritrovo in Piazza Grande (pietra Ringadora)

– Storie di Guerra e Resistenza: storie, architetture e uomini durante l’ultimo conflitto mondiale Domenica 20 ottobre e 24 novembre, ore 15.30, ritrovo in Piazza Grande (pietra Ringadora)

– Percorsi di Pietra: Passeggiare “attraverso le pietre” per andare alla ricerca di un mosaico di racconti incastonato nel centro storico di Modena Domenica 27 ottobre e 1 dicembre, ore 15.30, ritrovo in piazza Grande (pietra Ringadora)

Per partecipare agli itinerari della domenica è necessaria la prenotazione. La quota di partecipazione è di 8€ a persona. Per prenotazioni e info: www.freewalkingtouritalia.com Mail a info@samesametravels.com 3351627175