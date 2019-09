A Soliera il Mercato bisettimanale torna in centro

Da domani martedì 17 settembre il mercato bisettimanale di Soliera tornerà a svolgersi a ridosso del centro storico, occupando nuovamente piazza Lusvardi, via Garibaldi (dal civico 2 all’intersezione con via Marconi) e via Marconi (da via Matteotti a via Roma).

Pertanto, sempre a partire dal 17 settembre – dalle ore 6 alle ore 15 di ogni martedì e sabato – sarà vigente il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via IV Novembre, piazza Fratelli Sassi, via Garibaldi, via Marconi e via Don Minzoni.