Un’altra settimana di pulizia marciapiedi a Fiorano

Continua anche dal 16 al 20 settembre la pulizia straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Fiorano Modenese. Consiste nel taglio delle erbe infestanti, nell’uso del soffione sul marciapiede e il successivo spazzamento meccanizzato della sede stradale. Il giorno precedente un apposito segnale di divieto di sosta ricorda ai cittadini l’obbligo di lasciare libere da automezzi le strade interessate dai lavori, così da permettere un efficace intervento di pulizia. La collaborazione dei cittadini e il loro rispetto della segnaletica sono importanti per ottenere il buon risultato dell’intervento.

Lunedì 16 settembre si interviene a Crociale nelle vie: Niger, Rio delle Amazzoni, Mekong, nelle scalinate di Via Niger e Via Mekong, in parte di Via della Chianca, nelle vie Tigri, Eufrate e nel parcheggio fra Via Ghiarella e Via Mekong.

Martedì 17 settembre si continua a Crociale e si arriva a Case Nuove nelle vie: Tasso, Deledda, Leopardi (un tratto), Camporosso, Mameli, Po, Piave; si interviene inoltre nei tratti settentrionali delle vie Isonzo, Tagliamento, Tevere, Ticino e nel tratto di controstrada di Via Statale Est zona Parioli.

Mercoledì 18 settembre si interviene a Case Nuove nelle vie Cavalcanti, in un tratto delle vie Machiavelli e Coccapani, nelle vie Collodi, Poliziano, Amici, Panini, Bucciardi, Boschetti, De Amicis.

Giovedì 19 settembre si interviene a Casa Nuove nelle vie Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Muratori, Pascoli, Manzoni, Tassoni, Fanti, Guinizzelli, Boiardo, Ariosto, Leopardi (in un tratto), Parini, Alfieri.

Venerdì 20 settembre l’intervento sui marciapiedi si sposta nel quartiere Braida, a Fiorano Ovest, nelle vie: Giotto, Caravaggio, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Cimabue, Tintoretto, Mantegna, Braida, sulla pista ciclabile di Via Ghiarola Nuova, in Piazza della Ceramica, nelle vie Zini e Ruini.