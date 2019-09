Tennis: pioggia di titoli per lo Sporting ai Campionati Provinciali Giovanili

Ancora titoli per lo Sporting Club Sassuolo e per i suoi giovani atleti. Questa volta si tratta dei Campionati Provinciali under giocati a Vignola. Gli atleti del club di Via Vandelli hanno fatto man bassa e hanno portato a casa quattro delle cinque finali in cui erano parte in causa, in un pomeriggio di tennis veramente coinvolgente.

Nella categoria Under 12 femminile Demi Reggianini e Carlotta Venera si sono incontrate in un derby, entrambe, infatti, sono tesserate per lo Sporting, che ha visto primeggiare la Reggianini in due set (6-4 6-4). Nella categoria Under 16 femminile, la portacolori dello Sporting, Giulia Castelli ha conquistato il titolo provinciale battendo Chiara Michelini del CT Pavullo con un perentorio quanto inequivocabile 6-0 6-2. Nella categoria Under 14 femminile si è giocato un altro derby fra atlete dello Sporting, Alice Nicolini e Sara Baccaglini, che si sono date battaglia fino al terzo e decisivo set dove quest’ultima ha avuto la meglio chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-2 4-6 10-4.

Veniamo ora ai maschietti, nella categoria Under 12 maschile Giacomo Bruzzi ha conquistato il titolo provinciale sconfiggendo per 6-1 6-0 un incolpevole Alessandro Venuta, tesserato per lo S.C.Carpi, che nulla ha potuto contro lo strapotere di Bruzzi. Nella categoria Under 10 maschile, Alberto Nicolini, atleta Sporting, si è dovuto purtroppo accontentare della seconda piazza nella sfida infinita contro l’avversario di sempre Mattia Lometti, tesserato per il Club ZetaDue, di Modena. Ad avere la meglio, dopo un interminabile incontro, è stato proprio Lometti che però ha dovuto lottare fino al terzo set chiudendo con il punteggio di 6-3 2-6 7-1.

A conti fatti si può tranquillamente affermare che il bilancio finale per lo Sporting Club Sassuolo, in questi Campionati Provinciali, sia stato più che positivo, e che i suoi giovani atleti, provenienti dalla Scuola Tennis Agonistica, siano in continuo miglioramento, sia sotto l’aspetto tecnico frutto di allenamenti specifici, sia sotto l’aspetto tattico.